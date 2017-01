ARTE 20:15 bis 21:00 Serien Blutsbande Folge: 11 S 2016 2017-01-14 22:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Staffel Merken Deutsche Free-TV-Premiere der 2. Staffel der schwedischen Dramaserie: Als Jonna und Lasse im Winter nach Aland zurückkehren, finden sie Oskar einsam und unglücklich vor. Für die bevorstehende Weihnachtssaison hat er nichts vorbereitet. Jonna versucht mit Lasses Hilfe das vernachlässigte Gästehaus in den schwedischen Schären herzurichten; doch dabei kommt es schnell zu Konflikten. – Zum Staffelauftakt zeigt Arte 3 neue Folgen am Stück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Bengtsson (Lasse Waldemar) Aliette Opheim (Jonna Waldemar) Joel Spira (Oskar Waldemar) Stina Ekblad (Anna-Lisa Waldemar) Jessica Grabowsky (Liv Waldemar) Molly Nutley (Kim Waldemar) Originaltitel: Tjockare än vatten Regie: Erik Leijonborg Drehbuch: Niklas Rockström Kamera: Calle Persson Musik: Fläskkvartetten