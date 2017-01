AXN 20:15 bis 21:05 Serien Kingdom Am Boden USA 2015 16:9 Merken Christina sucht nach einer neuen Bleibe. Lisa wird klar, dass Alveys Heimat vielleicht nicht der richtige Ort für sie ist. Ryan und Jay müssen ihr Kampfgewicht erreichen, da ihre jeweiligen Titelkämpfe anstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Grillo (Alvey Kulina) Kiele Sanchez (Lisa Prince) Matt Lauria (Ryan Wheeler) Jonathan Tucker (Jay Kulina) Nick Jonas (Nate Kulina) Natalie Martinez (Alicia Mendez) Joanna Going (Christina Kulina) Originaltitel: Kingdom Regie: Sidney Sidell Drehbuch: Byron Balasco, Peter Noah Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 18