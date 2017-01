13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Im Angesicht des Todes USA 2015 Stereo 16:9 Merken Auf der Hochzeitsfeier eines Navy-Angehörigen wurde der Airforce Lieutenant Max Griggs tot aufgefunden. Merkwürdig ist, dass keiner der Gäste den Mann zu kennen scheint. Pride (Scott Bakula) und sein Team, die mit den Ermittlungen betraut wurden, finden heraus, dass Griggs ein Drohnenpilot war, der seine Fähigkeiten auch dazu nutzte, um mit einer Drohne militärische Einrichtungen auszuspionieren. Das könnte ihm zum Verhängnis geworden sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Shalita Grant (Sonja Percy) Titus Makin Jr. (Navy Petty Officer Boone) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Sam Humphrey Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16