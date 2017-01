Kinowelt 20:15 bis 21:50 Fantasyfilm Joey D, USA 1985 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der 9-jährige Joey lebt mit seiner Mutter am Rande einer amerikanischen Kleinstadt. Eines Tages geschieht das Unfassbare: Über sein Spielzeugtelefon kann er mit seinem verstorbenen Vater kommunizieren, denn, wie sich herausstellt, hat Joey unbekannte telekinetische Fähigkeiten. Doch aus dem anfangs aufregenden Spiel wird bald eine furchterregende und gefährliche Realität, die zu einer Reihe von Katastrophen führt. Denn die übersinnlichen Fähigkeiten werden von bösen Kräften bedroht, die immer mehr von dem Jungen Besitz ergreifen. Auch die Gruppe der herbeizitierten Wissenschaftler bleibt eher ratlos. Somit wird Joeys Reise in das Reich der Dunkelheit zu einem gefährlichen Abenteuer. Ein mit zahlreichen Filmzitaten gespickter Fantasy-Film, der Emmerich den Spitznamen "schwäbisches Spielbergle" einbrachte. Emmerichs filmisches "Reifezeugnis". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joshua Morrell (Joey) Eva Kryll (Laura Collins) Tammy Shields (Sally) Jan Zierold (Martin) Barbara Klein (Dr. Haiden) Matthias Kraus (Bernie) Jerry Hall (William) Originaltitel: Joey Regie: Roland Emmerich Drehbuch: Roland Emmerich, Hans J. Haller, Thomas Lechner Kamera: Egon Werdin Musik: Hubert Bartholomae, Paul Gilreath