ATV 20:15 bis 22:20 Komödie Der Zoowärter USA 2011 2017-01-07 16:15 Stereo Griffin (Kevin James) liebt seinen Job als Tierpfleger in einem Zoo. Doch so leidenschaftlich er seine Arbeit erledigt, so traurig ist sein Privatleben. Seit ihn seine Freundin vor fünf Jahren sitzen ließ, hatte er kein erfolgreiches Date mehr. Er ist der Überzeugung, dass er einen Job braucht, der auf Frauen anziehender wirkt, und spielt mit dem Gedanken, im Zoo zu kündigen. Allerdings hat er die Rechnung ohne seine Schützlinge gemacht. Die wollen ihren geliebten Griffin behalten, also beginnen sie, mit ihm zu sprechen und ihm Flirtunterricht zu erteilen. Schauspieler: Kevin James (Griffin Keyes) Rosario Dawson (Kate) Leslie Bibb (Stephanie) Ken Jeong (Venom) Donnie Wahlberg (Shane) Joe Rogan (Gale) Nat Faxon (Dave) Originaltitel: Zookeeper Regie: Frank Coraci Drehbuch: Nick Bakay, Rock Reuben, Nick Bakay, Rock Reuben, Kevin James , Jay Scherick, David Ronn Kamera: Michael Barrett Musik: Rupert Gregson-Williams