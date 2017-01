ATV 17:40 bis 20:05 Drama Mona Lisas Lächeln USA 2003 2017-01-06 02:25 Stereo 20 40 60 80 100 Merken USA 1953: Die junge Lehrerin Katherine Watson tritt eine Stelle als Dozentin für Kunstgeschichte am elitären Wellesley College für Mädchen an. Bald muss sie erkennen, dass hier ein sehr konservatives Frauenbild gefördert wird und die Ausbildung den Mädchen lediglich dazu dienen soll, eine gute Ehefrau und Mutter zu werden. Freidenkerin Katherine versucht ihren Studentinnen auch andere Perspektiven aufzuzeigen und hilft den jungen Frauen, ihre Talente zu entfalten. Mit ihren fortschrittlichen Lehrmethoden stößt Katherine bald auf Widerstand seitens der Universität. Vor allem der konservativen und einflussreichen Betty ist ihre alleinstehende Lehrerin ein Dorn im Auge ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Roberts (Katherine Ann Watson) Kirsten Dunst (Betty Warren) Julia Stiles (Joan Brandwyn) Maggie Gyllenhaal (Giselle Levy) Ginnifer Goodwin (Connie Baker) Dominic West (Bill Dunbar) Juliet Stevenson (Amanda Armstrong) Originaltitel: Mona Lisa Smile Regie: Mike Newell Drehbuch: Lawrence Konner, Mark Rosenthal Kamera: Anastas Michos Musik: Rachel Portman