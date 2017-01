ATV 13:45 bis 15:55 Thriller Die Thomas Crown Affäre USA 1999 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der schwerreiche Financier und Kunstdieb aus Leidenschaft Thomas Crown hat es eigentlich finanziell nicht mehr nötig, sich mit kleinen Gaunereien zu beschäftigen. In einer New Yorker Galerie hat er allerdings den Coup seines Lebens gelandet und eines der teuersten Bilder der Welt, einen echten Monet, erbeutet. Da die Polizei völlig im Dunkeln tappt, wird die intelligente und schöne Versicherungsdetektivin Catherine Banning auf den Plan gerufen, die den Gentleman-Dieb in die Falle locken soll. Ein überaus schwieriges Unterfangen, denn während sich Crown als äußerst gewitzter und risikobereiter Gegenspieler entpuppt, verliebt sich Catherine Hals über Kopf in ihren Hauptverdächtigen ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierce Brosnan (Thomas Crown) Rene Russo (Catherine Banning) Denis Leary (Michael McCann) Frankie Faison (Det. Paretti) Faye Dunaway (La psichiatra) Fritz Weaver (John Reynolds) Ben Gazzara (Andrew Wallace) Originaltitel: The Thomas Crown Affair Regie: John McTiernan Drehbuch: Leslie Dixon, Alan Trustman, Kurt Wimmer Kamera: Tom Priestley jr. Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12