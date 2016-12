ORF 2 03:30 bis 04:15 Krimiserie Kommissar Rex Ein feines Haus D, A 1994 Untertitel Merken Auf dem Dachboden eines gutbürgerlichen Reihenhauses wird am Neujahrsmorgen eine Frau erhängt aufgefunden. Moser ist bald klar, dass der Selbstmord nur vorgetäuscht war. Rex entdeckt noch eine weitere Leiche im Brunnenschacht des Hofes. Schließlich kommt Kommissar Moser dahinter, was in dem scheinbar "feinen Haus" tatsächlich passiert ist.Buch: Peter Hajek und Peter Moser In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Bruno Dallansky (Ferdinand Reidl) Hilde Berger (Helga Riedl) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Wolfgang Dickmann Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12