ORF 2 11:05 bis 12:35 Drama Die Geschworene A, D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Für Hausfrau Hanni Winter ist die Tätigkeit als Geschworene in einem Prozess um einen Prostituiertenmord zunächst nur eine spannende Abwechslung in ihrem Alltag. Doch das ändert sich. Denn als sie nach dem Schuldspruch mit Ungereimtheiten in der Beweisführung konfrontiert wird, befallen Hanni zunehmend Zweifel: Hat sie mit dem Zuhälter und ehemaligen Motorradrennfahrer Laszlo Varga den Richtigen ins Gefängnis gebracht? Sie beginnt, den Fall neu aufzurollen. Zusammen mit ihrem Mitgeschworenen Hubert Öhler kommt Hanni einem Justizskandal auf die Spur, der von falschen und erzwungenen Zeugenaussagen, fragwürdigen Alibis, vorenthaltenen Tatsachen und korrupten Polizisten bis zum Verdacht eines durch den Richter manipulierten Prozesses reicht. Auch von persönlichen Drohungen während der Recherchen lässt sich Hanni nicht beirren. Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Hanni Winter) Erwin Steinhauer (Diplom-Ingeneur Hubert Öhler) Michael König (Leo Winter) Hary Prinz (Laszlo Varga) Fanny Matschnig (Maxi) Peter Matic (Richter Pammer) Franziska Weisz (Karin) Originaltitel: Die Geschworene Regie: Nikolaus Leytner Drehbuch: Susanne Freund Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Matthias Weber Altersempfehlung: ab 12