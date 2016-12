ORF 2 10:15 bis 11:05 Krimiserie Kommissar Rex Diagnose Mord D, A 1994 Untertitel Merken In der psychiatrischen Klinik am "Steinhof" kommt es zu mysteriösen Todesfällen unter den Patienten. Doch die Anstaltsleitung lehnt polizeiliche Untersuchungen ab. So schleust sich Moser als "Alkoholiker" in die Anstalt ein. Er kommt in große Schwierigkeiten, als der Stationspfleger Prohaska ihn ausschalten will. Mit einem gewagten Sprung durch ein geschlossenes Fenster rettet Rex das Leben seines Herrn.Buch: Peter Hajek und Peter Moser In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Fritz Muliar (Max Koch) Michael Brandner (Prohaska) Heinz Petters (Würstelmann) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Detlef Rönfeldt Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Wolfgang Dickmann Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12