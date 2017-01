RTL 9 17:15 bis 19:05 Sonstiges Obsessed USA 2009 20 40 60 80 100 Merken Derek Charles, un cadre financier tout juste promu au poste de vice-président de son entreprise, mène une vie idéale, tant dans sa carrière que dans le couple qu'il forme avec la superbe Sharon. Mais quand Lisa, une intérimaire aussi séduisante que déséquilibrée, est embauchée, la vie de Derek bascule. Rien en effet ne semble pouvoir arrêter la jeune femme, persuadée de vivre une idylle avec son patron. Non seulement elle menace sa carrière, mais également son mariage et sa vie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Idris Elba (Derek Charles) Beyoncé Knowles (Sharon Charles) Ali Larter (Lisa Sheridan) Bruce Mc Gill (Joe Gage) Jerry O'Connell (Ben) Christine Lahti (Monica Reese) Scout Taylor-Compton (Samantha) Originaltitel: Obsessed Regie: Steve Shill Drehbuch: David Loughery Musik: Jim Dooley Altersempfehlung: ab 12