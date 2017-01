RTL 9 15:25 bis 17:15 Sonstiges The Lucky One USA 2012 Merken Logan Thibault, marine américain, trouve la photo d'une jeune femme souriante, à moitié enfouie dans le sol lors d'un tour de garde en Irak. Par réflexe, il s'en saisit et, après avoir demandé à ses collègues si l'un d'entre eux la reconnaissait, la garde dans sa poche. Logan se met à avoir une chance inexpliquée : il gagne au poker, survit à une attaque très meurtrière... Victor, son meilleur ami, a une explication : la photo porterait chance... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zac Efron (Logan) Taylor Schilling (Beth) Blythe Danner (Ellie) Riley Thomas Stewart (Ben) Jay R. Ferguson (Keith Clayton) Adam LeFevre (Judge Clayton) Robert Hayes (Victor) Originaltitel: The Lucky One Regie: Scott Hicks Drehbuch: Nicholas Sparks, Will Fetters Musik: Hal Lindes, Mark Isham Altersempfehlung: ab 12