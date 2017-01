Sat.1 14:30 bis 16:05 Trickfilm Gnomeo und Julia GB, USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Am Gartenzaun herrscht Krieg: Die verfeindeten Gartenzwerg-Familien von Lord Zinnoberrot und Gräfin Blaublut lassen keine Gelegenheit aus, sich zu piesacken und zu waghalsigen Wettbewerben herauszufordern. Als schließlich ein Duell eskaliert, will sich Blaumütze Gnomeo für das Foul seines rotmützigen Gegners Tybalt rächen - und landet dabei in einem fremden Garten, wo er auf Zwergin Julia trifft. Die beiden verlieben sich, doch Julia ist die Tochter von Lord Zinnoberrot ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Bürger Lars Dietrich (Gnomeo) Maren Rainer (Julia) Anke Engelke (Nanette) Jochen Striebeck (Graf Zinnoberrot) Anita Höfer (Gräfin Blaublut) Originaltitel: Gnomeo & Juliet Regie: Kelly Asbury Drehbuch: Andy Riley, Kevin Cecil, Mark Burton, Emily Cook, Kathy Greenberg, Steve Hamilton Shaw, Kelly Asbury Musik: James Newton Howard, Chris Bacon, Elton John Altersempfehlung: ab 6