TV5 17:02 bis 17:53 Sonstiges Mise au point Recherche poubelle désespérément / Mossoul ma bataille / Comme si c'était hier : Fidel Castro et la Suisse / L'oeil du Wiesel CH Au sommaire : "Recherche poubelle désespérément" : Les Suisses ont donné un sursis aux centrales nucléaires en refusant l'initiative des Verts. Mais ce vote relance la question de la gestion des 75 tonnes de déchets radioactifs produits chaque année. "Mossoul ma bataille" : Un million de personnes sont actuellement prisonnières des combats pour reprendre Mossoul au groupe État islamique. Nos envoyés spéciaux ont suivi l'avancée de l'armée irakienne et le travail d'humanitaires. Interview de notre envoyé spécial en Irak, Bernard Genier. "Comme si c'était hier : Fidel Castro et la Suisse" : Alors que les Cubains rendent hommage à l'ancien dictateur, retour sur la relation singulière entre Fidel Castro et la Suisse. "L'oeil du Wiesel" : Spectacles, chroniques radio, TV, notamment dans la prestigieuse émission de Yann Barthès " Quotidien ", Thomas Wiesel est partout. Caustique, touchant, il n'hésite pas à utiliser les drames de sa vie pour faire rire. Un succès arrivé très vite, qui a pourtant des revers. Portrait. Moderation: Elisabeth Logean Originaltitel: Mise au point