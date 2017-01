Schweiz 2 01:40 bis 03:00 Komödie Noch tausend Worte USA 2012 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Mund von Jack McCall (Eddie Murphy) steht nie still. Er quasselt und schnattert sich durch sein hektisches Leben, dass Ehefrau Caroline (Kerry Washington) und seinem Sohn die Ohren überquellen. Ebenso schlitzohrig wie zu Hause redet sich der Literaturagent in seinem Beruf aus unangenehmen Pflichten heraus. Das alles ändert sich, als Jack den Esoterikguru Doktor Sinja (Cliff Curtis) unter Vertrag nehmen will. Nicht dass er auch nur eine Sekunde Aufmerksamkeit auf die Lehren des Lebensberaters verschwendet hätte. Gleichwohl erhält Jack bald eine Lektion fürs Leben. Im Garten von Jacks Villa schiesst ein Baum in die Höhe, der es in sich hat. Mit jedem Wort, das er von sich gibt, lässt die Pflanze ein Blatt zu Boden fallen. Mit dem letzten Blatt endet Jacks Leben. Zum ersten Mal in seinem Leben hält das Grossmaul seinen Mund - was gar nicht so einfach ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Jack McCall) Kerry Washington (Caroline McCall) Cliff Curtis (Dr. Sinja) Clark Duke (Aaron Wiseberger) Allison Janney (Samantha Davis) Emanuel Ragsdale (Tyler McCall) Kayla Blake (Emily) Originaltitel: A Thousand Words Regie: Brian Robbins Drehbuch: Steve Koren Kamera: Clark Mathis Musik: John Debney