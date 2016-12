Slovenija 2 17:00 bis 18:30 Dokumentation Die Reise der Pinguine F 2005 Merken Die unwirtliche, wenn auch atemberaubend schöne Landschaft der Antarktis stellt an ihre Bewohner, die Kaiserpinguine, besondere Anforderungen. Zur Paarungszeit bricht die Pinguinkolonie zu einer Wanderung übers Packeis auf. Bei ihrer Brutstätte angekommen, suchen die Pinguine die Wärme und Nähe ihres Partners, bevor sie sich an die schwierige Aufzucht der Jungen machen. Eisige Stürme und Angriffe von Raubvögeln konfrontieren auch die Kleinen schon sehr bald mit einem harten Überlebenskampf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: La marche de l'empereur Regie: Luc Jacquet Drehbuch: Luc Jacquet Kamera: Laurent Chalet, Jérôme Maison Musik: Emilie Simon