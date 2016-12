Nick 08:15 bis 08:45 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Verschärfte Bläschen / Der Weg des Schwamms USA 2011 Merken Aus Langeweile erfinden Patrick und SpongeBob die verschärften Seifenblasen aus scharfer Sauce. Deren Wirkung ist krass, aber amüsant, finden die beiden. Auch Sandy soll in den Genuss der verschärften Blasen kommen, doch die muss sich gerade um ihre verstopften Luftleitungen kümmern. SpongeBobs Idee, die Verstopfung mit scharfen Blasen zu beseitigen, führt leider zur Beseitigung sämtlicher Atemluft in Sandys Baumkuppel und, daraus resultierend, zu ernsthaften Problemen für das Eichhörnchen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Alan Smart Drehbuch: Casey Alexander, Luke Brookshier Altersempfehlung: ab 6

