Nick 23:00 bis 23:15 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Die Gesundheit / Eifersucht USA, D 2007 Merken Die Gesundheit: Für Ned und seine Klasse beginnt die Gesundheitswoche, und damit der Gesundheitsunterricht. Während Cookie sich mit erheblichen Stimmungsschwankungen herumschlagen muss, hat es Ned mit einem peinlichen Jucken zwischen seinen Beinen zu tun. Beim Erste-Hilfe-Kurs will Moze unter keinen Umständen bei dem Dummy Larry eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Zusammen mit Ned bricht sie in den Klassenraum ein und sie stehlen den Dummy, um ihn zu säubern. Außerdem ziehen sie ihm die Sachen von Faymen an, damit er schick aussieht. Mr. Monroe kommt ihnen auf die Schliche, unterstützt aber ihr Vorhaben, um nach langer Zeit eine neue, angenehmere Versuchspuppe für seinen Unterricht zu bekommen. Cookie beobachtet vom Fenster aus, wie Monroe, Gordy und Moze den alten Dummy im Garten vergraben. Da der Dummy die Kleidung von Faymen trägt, glaubt Cookie, dass Moze Faymen loswerden wollte, weil er nicht so gut küssen kann. In der Zwischenzeit gibt Sweeney Ned den entscheidenden Tipp, wie er das Jucken loswird. Und Cookies Stimmungsschwankungen gehören der Vergangenheit an, da er ab sofort vernünftig frühstückt. Eifersucht: Missy glaubt, dass Ned ihr gehört, und reagiert krankhaft eifersüchtig, wenn andere Mädchen sich ihrem großen Schwarm nähern. Er bittet Moze, sich als seine neue Freundin auszugeben, damit Missy von ihm Abstand nimmt. In der Zwischenzeit will Cookie Lisa mit einer neuen imaginären Freundin eifersüchtig machen. Doch Lisa bleibt völlig unbeeindruckt. Neds Plan gelingt, und Missy sucht wütend das Weite. Aber da er die eifersüchtigen Faymen, Seth und Loomer nicht auf seiner Liste hatte, stehen für ihn neue Probleme ins Haus. Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Dan Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Alex Black (Seth Powers) Carlie Casey (Missy Meany) Don Creech (Mr. Sweeney) Dave Florek (Mr. Chopsaw) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Lazar Saric Drehbuch: Eddie Guzelian, Lazar Saric