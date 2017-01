France 2 23:35 bis 00:30 Sonstiges Cherif Au feu F 2015 16:9 HDTV Merken "Sauver ou périr", tel est l'esprit de corps qui unit les pompiers. Mais un jour, dans le groupe du fameux Nicolas Morel, l'un d'entre eux est retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. En effet, d'après les résultats de l'autopsie, le soldat du feu a visiblement été empoisonné, avant de décéder au volant de son camion. Les enquêteurs Kader Chérif et Adeline Briard se mettent rapidement au travail. Ils se heurtent au mutisme des membres de l'équipe, qui ne se montrent pas très coopératifs, et ne veulent rien leur révéler. Les deux partenaires vont devoir dépasser le prestige de l'uniforme pour révéler l'inavouable... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abdelhafid Metalsi (Kader Chérif) Carole Bianic (Adeline Briard) Mélèze Bouzid (Sarah Chérif) Elodie Hesme (Deborah Atlan) Greg Germain (Jean-Paul Doucet) François Bureloup (Joël Baudemont) Clémence Thioly (Stéphanie Giraud) Regie: Vincent Giovanni Drehbuch: Robin Barataud, Francis Nief, Lionel Olenga