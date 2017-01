France 2 22:40 bis 23:35 Sonstiges Cherif Au suivant F 2015 16:9 HDTV Merken Un animateur d'une radio lyonnaise, à la réputation d'être trop cruel avec ses auditeurs, est retrouvé mort. Les policiers se mettent rapidement au travail, et Kader Cherif et Adeline Briard font encore une fois équipe pour résoudre cette sombre affaire. Les deux inspecteurs se demandent si l'ami de toujours de l'animateur sera la prochaine victime. Ils doivent faire vite pour éviter un nouveau meurtre. Plongés dans la folie des fans, les défis lancés à l'antenne qui finissent mal, et l'acharnement parfois sans pitié des réseaux sociaux, Cherif et Briard sont plongés dans une enquête plus dangereuse qu'il n'y paraît... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abdelhafid Metalsi (Kader Chérif) Carole Bianic (Adeline Briard) Mélèze Bouzid (Sarah Chérif) Elodie Hesme (Deborah Atlan) Greg Germain (Jean-Paul Doucet) François Bureloup (Joël Baudemont) Clémence Thioly (Stéphanie Giraud) Gäste: Gäste: Arthur Jugnot Regie: Pierric Gantelmi d'Ille Drehbuch: Jean-Marie Chavent, Lionel Olenga