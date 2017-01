France 2 21:50 bis 22:40 Sonstiges Cherif Impitoyable sélection F 2017 16:9 Merken Le jour du mariage de Deborah et Pierre est arrivé. Mais la fête tourne court : en pleine cérémonie, Kader et les autres membres de la brigade reçoivent simultanément le même message, accompagné de la photo d'une femme au visage flouté. Ils ont quatre heures pour empêcher son meurtre. Une course-contre-la-montre commence. Kader découvre les véritables raisons du retour d'Adeline, tandis que Sarah se met en tête de partir poursuivre ses études à Boston? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abdelhafid Metalsi (Kader Cherif) Carole Bianic (Adeline Briard) Mélèze Bouzid (Sarah Chérif) Elsa Lunghini (Justin Gayet) Yasmina Remil (Fanny Leroux) Victor Pontecorvo (Eric Vasquez) Vincent Primault (Dejax) Originaltitel: Cherif Regie: Vincent Giovanni Drehbuch: Marine Gacem, Lionel Olenga