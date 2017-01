RTS Un 23:15 bis 00:10 Sonstiges Section de recherches Grande redistribution F 2016 Stereo Merken Vigile de supermarché, Michel est retrouvé battu à mort sur une plage. La veille, il fêtait avec sa femme et son fils la fin d'une longue période de stress et de tensions. Il a enfin signé un CDI et réussi à garder leur maison. Stupeur lorsque sa femme découvre que Michel avait démissionné avant la fête. Pourquoi prendre le risque de tout perdre - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Manon Azem (Sara Cazanova) Originaltitel: Section de recherches