RTS Un 22:25 bis 23:15 Sonstiges Section de recherches Famille décomposée F 2016 Stereo Augustin, 25 ans, est retrouvé mort noyé dans le port. Depuis plusieurs jours, il y a installé son foodtruck... et attend l'arrivée de Joséphine Brucker, jeune navigatrice de talent. Augustin a un secret à lui révéler : nés sous x, ils sont frère et soeur ! Pourtant, Joséphine n'est pas une enfant adoptée... Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Manon Azem (Sara Cazanova) Originaltitel: Section de recherches