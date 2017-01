RTS Un 22:55 bis 23:45 Sonstiges Section de recherches Mauvaise blague F 2016 Stereo Merken Flavie fête ses 19 ans entourée d'Hugo, son amoureux, et de sa bande d'amis? Elle est aux anges, mais le réveil est cauchemardesque. Ligoté à une chaise, Hugo est mort, un tournevis planté dans le cou. A ses pieds, Flavie, inconsciente? Et dans leur chambre, indemne, Mathis, leur fils de 9 mois ! Pourquoi s'en être pris à ces jeunes parents? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Manon Azem (Sara Cazanova) Caroline Piette (Mélanie Marquet) Originaltitel: Section de recherches Regie: Jean-Marc Thérin Drehbuch: Steven Bawol