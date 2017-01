RTS Un 22:00 bis 22:55 Sonstiges Section de recherches Dans son monde F 2016 Stereo Merken Sara se remet difficilement de la balle reçue en pleine poitrine quelques mois plus tôt. En plein footing dans l'arrière-pays, elle est désorientée par un coup de feu? et découvre le corps d'une femme. C'est Céline Mac Gill, thérapeute dans un centre de soin pour autistes. A ses côtés, prostré, Nathan, l'un de ses jeunes patients. La SR découvre un médecin iconoclaste, aux techniques controversées. Que se passe-t-il au centre? Que faisait Nathan hors des murs? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Manon Azem (Sara Cazanova) Originaltitel: Section de recherches Regie: Jean-Marc Thérin Drehbuch: Steven Bawol