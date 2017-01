Pro7 MAXX 14:35 bis 15:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Kontrollverlust USA 2012 HDTV Merken Einer der Papac-Jungs nimmt aus dem Blauen heraus seinen Hut und lässt die Kollegen im Stich. Eigentlich keine Seltenheit unter Holzfällern, doch dem Team fehlt jetzt ihr bester Mann an der großen Forstmaschine - dem Yarder. In Florida geht es ebenso heiß her: Swilley überschätzt sich und macht einen fatalen Fehler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thom Beers (Himself) Jay Browning (Himself) Jesse Browning (Himself) Mike Pihl (Himself) Originaltitel: Ax Men Drehbuch: Geoff Miller, Sarah Whalen Musik: Bruce Hanifan, Andy Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12