n-tv 19:10 bis 20:00 Dokumentation Deutschlands Todesraser - Illegale Straßenrennen D 16:9 HDTV Live TV Merken Ob mit 170 Stundenkilometern über den Berliner Kudamm oder durch die Kölner Innenstadt. Illegale Straßenrennen haben Hochkonjunktur in Deutschlands Städten. Und immer öfter mit fatalen Folgen. Die n-tv Dokumentation begleitet die Kölner und Berliner Polizei bei ihrem Kampf gegen illegale Rennen und taucht in die Raser-Szene im Ruhrgebiet ein. Was sind das für Menschen, die für einen Adrenalinkick das Leben Unbeteiligter riskieren? Und was kann die Politik dagegen tun? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Deutschlands Todesraser - Illegale Straßenrennen