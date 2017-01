Kabel1 Doku 20:15 bis 21:00 Reportage SPIEGEL TV - Reportage Die Tierretter - Notfalleinsatz für die Feuerwehr Hannover Die Tierretter - Notfalleinsatz für die Feuerwehr Hannover D 2016 16:9 HDTV Merken Die Feuerwehr Hannover ist nicht nur bei Bränden und Unfällen zur Stelle sondern auch, wenn Tiere in Not geraten. Über 1.400 mal pro Jahr rücken die Retter aus, um humpelnden Enten, verirrten Brieftauben oder verunfallten Hunden zu helfen. Für die Besitzer der Tiere ist der Einsatz kostspielig: Mindestens 140 Euro kostet ein Fahrzeug mit zwei Mann Besatzung pro Stunde. Leiterwagen oder Bergungswerkzeuge werden extra berechnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spiegel TV - Reportage