Kabel1 Doku 20:15 bis 21:00 Reportage SPIEGEL TV - Reportage Tiefer, breiter, lauter - frisierte Karossen und platinblonde Gestelle auf der Tuning-Messe Tiefer, breiter, lauter - Frisierte Karossen und platinblonde Gestelle auf der Tuning-Messe D 2016 16:9 HDTV Merken Model Ricarda Bongartz lässt sich gerne in sexy Posen ablichten. Ihren nächsten Einsatz hat die Blondine als Hostess bei der "Essen Motor Show". Doch sie begnügt sich nicht damit, in einem knappen Outfit getunte Karossen zu zieren - sie präsentiert auch ihren aufgemotzten Golf IV, der im Edelweiß-Look gehalten und eines der Highlights der Ausstellung ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spiegel TV - Reportage