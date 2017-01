ProSieben 04:15 bis 05:40 Horrorfilm Screamers: The Hunting CDN 2009 Nach einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Screamers haben vor 13 Jahren das komplette menschliche Leben auf Sirius 6B zerstört. Eines Tages wird ein Notsignal vom vermeintlich verlassenen Planeten gesendet. Ein Team macht sich auf, um dort nach einer Kolonie möglicher Überlebender zu suchen. Sie müssen entsetzt feststellen, dass sich die Screamers in den vergangenen Jahren weiterentwickelt haben. Sie sind halb menschliche, halb robotische Hybride. Ihr Ziel: die vollständige Vernichtung der menschlichen Rasse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gina Holden (Victoria Bronte) Jana Pallaske (Schwartz) Lance Henriksen (Orsow) Greg Bryk (Andy Sexton) Christopher Redman (Rafe Danielli) Tim Rozon (Madden) Dave La Pommeray (Sgt. Romulo) Originaltitel: Screamers: The Hunting Regie: Sheldon Wilson Drehbuch: Miguel Tejada-Flores Kamera: John Tarver Musik: Benoit Grey Altersempfehlung: ab 16