ProSieben 02:30 bis 04:15 SciFi-Film Mutant Chronicles USA, GB 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Im Jahr 2707: Die vier alles beherrschenden Konzerne haben die Welt in einen permanenten Kriegszustand gestürzt. Besonders heftig tobt die Schlacht zwischen Bauhaus und Capitol im einstigen Europa. Was die Soldaten um Major "Mitch" Hunter und seinen Freund Hauptmann Nathan Rooker auf der Seite von Capitol sowie Leutnant Maximillian von Steiner auf Seiten von Bauhaus nicht ahnen: Sie tragen ihr Gefecht über einer vergrabenen Maschine aus, die Mutanten aus dem All an Bord hat ... Bildergalerie Schauspieler: Thomas Jane (Maj. Mitch Hunter) Ron Perlman (Brother Samuel) Devon Aoki (Cpl. Valerie Duval) Sean Pertwee (Capt. Nathan Rooker) Benno Fürmann (Lt. Maximillian von Steiner) John Malkovich (Constantine) Shauna MacDonald (Adelaide) Originaltitel: Mutant Chronicles Regie: Simon Hunter Drehbuch: Philip Eisner Kamera: Geoff Boyle Musik: Richard Wells Altersempfehlung: ab 16