ProSieben 22:35 bis 00:25 SciFi-Film Alien vs. Predator USA, GB, CZ, CDN, D 2004 2017-01-14 01:55 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Spannendes Crossover der "Alien"- und "Predator"-Filme: Nachdem der milliardenschwere Industrielle Charles Bishop Weyland eine tief im Eis der Antarktis begrabene Pyramide entdeckt hat, zieht es ein Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von Alexa Woods dorthin. Die Expedition entwickelt sich jedoch schnell zu einem grausigen Horrortrip, denn die Gruppe gerät zwischen die mörderischen Fronten von Aliens und Predatoren, die einen erbitterten Krieg führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sanaa Lathan (Alexa Woods) Raoul Bova (Sebastian de Rosa) Lance Henriksen (Charles Bishop Weyland) Ewen Bremner (Graeme Miller) Colin Salmon (Maxwell Stafford) Tommy Flanagan (Mark Verheiden) Joseph Rye (Joe Connors) Originaltitel: Alien vs. Predator Regie: Paul W.S. Anderson Drehbuch: Dan O'Bannon, Ronald Shusett, Paul W.S. Anderson Kamera: David Johnson Musik: Harald Kloser Altersempfehlung: ab 16