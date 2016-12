N24 Doku 05:40 bis 06:15 Reportage Lebenslänglich - Im härtesten Knast der USA D 2007 Merken "Sträflings-Poker ist mein Lieblingsspiel", sagt Gefängnisdirektor Burl Cain, während er sich an dem menschenverachtenden Spektakel in der Arena erfreut. Dort sitzen vier Gefangene. Hinter einem Absperrgitter steht schnaufend ein ausgewachsener, wilder Stier, der in wenigen Momenten auf die Sträflinge losgelassen wird ... Die N24-Reportage öffnet die Tore zum Staatsgefängnis von Louisiana. Es ist die Endstation für fast 5.000 Schwerverbrecher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lebenslänglich - Im härtesten Knast der USA