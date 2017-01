Anixe HD 20:15 bis 21:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Sturzflug D 1998 Merken Drei maskierte Fallschirmspringer haben aus einer Bundeswehr-Kaserne einige Stinger-Raketen gestohlen - außerdem gehen ein toter Soldat und vier Schwerverletzte auf das Konto der Räuber. Kaum ist das AK1-Team vor Ort, entzieht ihm der arrogante Major Brauer vom MAD den Fall. Doch so leicht lassen sich Charly und seine Kollegen nicht aus dem Feld schlagen: Jenny ermittelt undercover in einem Fallschirmspringer-Club, der vom ehemaligen Feldwebel Eisfeld geleitet wird. Sie findet heraus, dass die Flugkörper an einen ausländischen Waffenhändler verkauft werden sollen. Der Deal findet in einem Kieswerk statt. Dort geraten Charly und seine Crew unter Raketenbeschuss ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Christoph Grunert (Thorwald Fuchs) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Sylvie Rohrer (Daniela) Tobias Hoesl (Christoph Eisfeld) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Christoph Schrewe Drehbuch: Lorenz Lau-Uhle Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Chris Weller Altersempfehlung: ab 12