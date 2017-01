ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Ein Geständnis zu viel USA 2009 2017-01-13 23:50 Stereo Merken Brenda muss gleich nach der Rückkehr aus ihren Flitterwochen einer gerichtlichen Anhörung zu einem Mordfall beiwohnen, der während ihrer Abwesenheit aufgeklärt wurde. Russell Clark hat gestanden, den selbst ernannten Wunderheiler Keith Milano ermordet zu haben, der Clarks schizophrenen Sohn James ein Jahr lang behandelt hatte. Aber bei der Anhörung verwickelt sich Clark in Widersprüche, woraufhin Brenda das Geständnis anzweifelt. Daher rollt sie den Fall neu auf, hat jedoch nur 24 Stunden Zeit, um den wahren Täter zu finden. Sie vermutet zunächst, dass James den Mord begangen hat und sein Vater ihn durch das Geständnis schützen wollte. Doch der Fall erweist sich als noch komplizierter?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J. K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Robert Gossett (Commander Taylor) G. W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Anthony Denison (Lieutenant Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lieutenant Mike Tao) Originaltitel: The Closer Regie: Rick Wallace Drehbuch: James Duff, Steven Kane Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12