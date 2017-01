Schweiz 1 21:00 bis 21:50 Dokumentation Auf und davon Start mit Hindernissen CH 2016 2017-01-14 05:45 Stereo HDTV Merken Auf Bali beginnt Romano Tschudi alleine mit der Renovation des Gästehauses - ohne Hausmeister Ketut. "Eigentlich hätte Ketut an diesem Tag seinen Arbeitstag", schimpft Romano. Doch er muss erst lernen, mit der anderen Arbeitseinstellung in seiner neuen Heimat umzugehen. In Kesswil im Kanton Thurgau räumt Ehefrau Patricia derweil das Wohnhaus. Die bevorstehende Auswanderung verunsichert sie. Kanada muss warten. Der Visumantrag der Familie Volk wurde ohne Begründung abgelehnt. "Wir hätten niemals gedacht, dass uns das passiert", gibt Simone zu. Für die Familie aus Benken im Kanton Zürich gibt es jedoch kein Zurück: Sie haben ihre Firma verkauft und die Geschäftsleitung abgegeben. Und auch ihr Wohnhaus hat bereits einen neuen Besitzer. Auf Anraten ihres kanadischen Beraters stellen Volks den Antrag erneut, diesmal nicht online, sondern in Papierform. Vorübergehend kommen die Volks bei Simones Eltern unter. Auch auf Fuerteventura müssen sich Tobias Bayer und sein Lebensgefährte Michael Paris in Geduld üben. Der Ausbau ihrer Bar in Corralejo ist bereits vier Wochen in Verzug. Für Tobias ist klar: "Wir können nicht noch einen Monat verplempern, das liegt finanziell nicht drin". Deshalb wollen die Auswanderer Druck machen. Sie vereinbaren einen Ortstermin mit ihrer Architektin. Tobias und Michael sind pünktlich im Lokal - von der spanischen Architektin fehlt jedoch jede Spur. Zudem gestaltet sich die Wohnungssuche schwieriger als gedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf und davon