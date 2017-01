BR Fernsehen 06:30 bis 07:20 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2610 D 2016 Live TV Merken Hildegard kann gerade noch eine Prügelei zwischen David und Oskar verhindern. David ist weiterhin überzeugt, dass Oskar etwas vor ihm verheimlicht und Tina sitzt zwischen allen Stühlen. Kommissar Meyser sucht indessen nach einem Mordmotiv und befragt Beatrice zu Philipps Vergangenheit. Als Tina und David an der Fundstelle von Philipps Leiche aufeinander treffen, äußert David die Vermutung, dass Oskar vielleicht Philipps Mörder ist. Tina verteidigt Oskar, leidet aber darunter, David nicht die Wahrheit sagen zu können - Als Adrian zu ertrinken droht, kann William ihn in letzter Sekunde retten. Im Krankenhaus angekommen, ist Clara erleichtert, als Adrian die Augen wieder aufschlägt. Er bedankt sich bei William für seine Rettungsaktion und die beiden Brüder sind sich einig, dass sie in Zukunft nichts mehr trennen soll. Nachdem Beatrice bestürzt von Adrians Unfall erfährt, befürchtet sie, dass die Ärzte die K.-o-Tropfen in Adrians Blut finden. Sie ist erleichtert, als die Untersuchung von Adrian nichts Konkretes ergibt. Währenddessen will Friedrich, dass die Abstimmung trotz Adrians Unfall anerkannt wird und der Wald weiterhin Jagdgebiet bleibt. Natascha warnt Melli davor, sich noch einmal auf André einzulassen. Als Melli fast schwach wird, stört ein Hund die romantische Situation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Melanie Wiegmann (Natascha Schweitzer) Erich Altenkopf (Michael Niederbühl) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Sabine Landgraeber, Alexander Wiedl Drehbuch: Jens Schleicher, Claudia Köhler

Jetzt im TV ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 63 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 63 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 63 Min. Privatdetektive im Einsatz

Dokusoap

RTL II 05:55 bis 06:55

Seit 38 Min.