In der norddeutschen Landschaft gab es früher viele Nutztierrassen, die man heute nur noch aus Lehrbüchern kennt und die vom Aussterben bedroht sind. In Deutschlands erstem und einzigem Archedorf Steinlah im Landkreis Wolfenbüttel haben es sich die Bauern zu ihrem Lebensinhalt gemacht, diese alten Haustierrassen zu erhalten. "die norstory" begleitet die engagierten Landwirte bei ihrer Arbeit, mit der sie auch die wichtigen Genreserven der Tiere sichern wollen. In Steinlah werden Kälber auf der Weide geboren. Beim Harzer Roten Höhenvieh wird der Nachwuchs durch den Bullen noch per Natursprung gezüchtet. Bei den Hütehunden, den Harzer Füchsen, werden Welpen geboren. Ein großes Thema für die Züchtergemeinschaft ist es, Werbung für die alten Rassen zu machen. Die Bauern aus Steinlah präsentieren Küken im Museum und besuchen mit ihrem Roten Höhenvieh eine Rinderschau. Höhepunkt des Jahres und Auftakt zur neuen Saison ist der große Weideaustrieb, der jede Menge Publikum anzieht. Originaltitel: die nordstory Regie: Kati Grünig