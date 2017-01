RTS Deux 20:55 bis 22:35 Abenteuerfilm Hercule USA 2014 Steve Moore 20 40 60 80 100 Merken Précédé par sa légendaire réputation, Hercule dirige un petit groupe de mercenaires, avec notamment Atalanta, archère, ou encore Autolycus, lanceur de poignards. Ils acceptent d'aider le royaume de Thrace à se défendre contre le terrible Rhesus. Pour cela, ils doivent préparer et entraîner des hommes qui n'ont pas l'habitude de combattre. Grâce à Hercule et ses hommes, les Thraces remportent la première bataille. Mais Rhesus disparaît. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne Johnson (Hercules) Ian McShane (Amphiaraus) John Hurt (Lord Cotys) Rufus Sewell (Autolycus) Aksel Hennie (Tydeus) Ingrid Bolsø Berdal (Atalanta) Reece Ritchie (Iolaus) Originaltitel: Hercules Regie: Brett Ratner Drehbuch: Ryan Condal, Steve Moore, Evan Spiliotopoulos Musik: Fernando Velázquez, Johannes Vogel Altersempfehlung: ab 16