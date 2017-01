Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie 100 Dinge bis zur Highschool Das Neue-Freunde-Ding USA 2015 Merken CJ nervt Crispo und Fenwick ständig mit Fragen, die "Mädchenzeug" betreffen. Und sie die deswegen natürlich nicht beantworten können. Also raten sie ihr, sich einen Freund zu suchen mit dem sie darüber reden kann und zwar einen weiblichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabela Moner (CJ Martin) Jack De Sena (Mr. Roberts) Jade Holden (Student) Debra Christofferson (Lunch Lady Natasha Villavovodovich) Mackenzie Brooke Smith (Martha St. Reynolds) Owen Joyner (Crispo Powers) Brady Reiter (Mindy Minus) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Nathan Knetchel