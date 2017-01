Nick 06:30 bis 06:50 Trickserie Shimmer und Shine Size of the Beholder / Zoomicorn Toss USA 2016 Merken Die Flaschengeist-Zwillinge Shimmer und Shine verursachen beim Versuch ihrer besten Freundin Leah all ihre Wünsche zu erfüllen regelmäßig riesiges Chaos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shimmer and Shine Regie: Matt Engstrom, Carin-Anne Greco, Enrico Santana Musik: Joleen Belle, Joachim Svare

