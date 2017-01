RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Schleichender Tod Schleichender Tod USA 1995-2005 2017-01-13 23:00 HDTV Merken Das ehrenamtliche Kirchenmitglied Brian Plawer entdeckt vor dem Gotteshaus eine Kühltruhe. Als er sie öffnet detoniert eine Bombe und Brian ist sofort tot. Die Ermittler können einige Beweisstücke sicherstellen, anhand derer sie zwei Jugendliche verdächtigen. Doch bei einem zweiten Bombenanschlag in einer anderen Kirche kommen die beiden als Täter nicht mehr in Frage. Die Ermittler sind ratlos, bis sie von einem Mann erfahren, der vor einigen Jahren in die Kirche aufgenommen werden wollte, dies jedoch abgelehnt wurde. Als die Polizei den Mann befragen möchte, flüchtet er in seine Garage, wo kurz darauf eine weitere Bombe explodiert. Doch ist der Mann ein weiteres Opfer oder der Täter? Die 24-jährige Studentin Michelle Herndon hat gerade ihr letztes Studienjahr begonnen, als sie plötzlich zu keinem Kurs mehr erscheint und auch nicht zur Arbeit geht. Als sich ihr Verlobter Sorgen macht und zu Michelles Wohnung fährt, findet er sie tot auf ihrem Bett liegend. Die Ermittler stehen allerdings vor einem Rätsel, da sie weder Einbruchsspuren, noch deutliche Hinweise auf einen Mord finden können. Erst bei der Obduktion wird ein sehr kleiner Bluterguss entdeckt, der von einer Nadel stammt. So findet die Polizei in der Nähe der Wohnung schließlich ein sehr starkes Betäubungsmittel, welches daraufhin in einer tödlichen Dosis in Michelles Blut nachgewiesen werden kann. Michelle hat einen Bekannten, der Krankenpfleger in der Uniklinik ist und somit an das Medikament gelangen kann. Doch welches Motiv hätte er und warum sollte sich Michelle das Mittel freiwillig verabreichen lassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12