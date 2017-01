RBB 20:15 bis 21:45 Show Die 30 tollsten Schlagerstars der Siebziger XXL D 2011 2017-01-13 01:00 Merken Ist eine neue Liebe wie ein neues Leben? Muss ein bisschen Spaß sein? Gibt es Wunder immer wieder? Lügen Tränen wirklich nicht? Die Schlagerstars der Siebziger waren sich da sicher. Mit flotten Texten und eingängigen Melodien eroberten Künstler wie Udo Jürgens, Peter Maffay, Gitte, Daliah Lavi, Marianne Rosenberg oder Frank Schöbel die Hitparaden. Heute, mit ein paar Jahrzehnten Abstand, sind viele der damaligen Stars geradezu legendär. Selbst Menschen, die früher nichts mit diesen Ohrwürmern anfangen konnten, erfreuen sich heute an den quietschbunten Kostümen, aufwändigen Frisuren und überschwänglichen Hymnen an die ewige Liebe. Prominente Gäste wie der Entertainer Wolfgang Lippert, Moderatorin Alida Gundlach oder Kabarettist Horst Evers erinnern sich in der Sendung an ihre Lieblings Schlagerstars aus den Siebzigern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Udo Jürgens, Peter Maffay, Gitte, Daliah Lavi, Marianne Rosenberg, Frank Schöbel Originaltitel: Die 30 tollsten Schlagerstars der Siebziger XXL