TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Serien Hell on Wheels Hungrige Geister USA 2015 16:9 Merken Cullen und Mei unternehmen eine gefährliche Reise durch die Wildnis Kaliforniens, um Taos Leiche nach Hause zu bringen. Louise, die dank Evas Hilfe wieder bei besserer Gesundheit ist, will unbedingt ein Interview mit Young führen, der behauptet hatte, dass Salt Lake City zum Knotenpunkt beider Eisenbahnen werden würde. In ihrem Artikel zieht sie schließlich kein positives Fazit der Eisenbahn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannan) Colm Meaney (Thomas 'Doc' Durant) Christopher Heyerdahl (The Swede) Robin McLeavy (Eva) Jennifer Ferrin (Louise Ellison) Byron Mann (Chang) Reg Rogers (James Strobridge) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Neil Labute Drehbuch: Joe Gayton, Tony Gayton, Jami O'Brien, Miki Johnson