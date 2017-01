Servus TV 22:15 bis 00:15 Krimi Prime Suspect - Heißer Verdacht GB 1991 2017-01-13 01:50 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Start der britischen Erfolgsserie: Die Polizeibeamtin Jane Tennison (Helen Mirren) muss sich bei ihren Ermittlungen nicht nur mit harten Kriminalfällen rumschlagen, sondern auch mit den Vorurteilen ihrer männlichen Kollegen. Ihr erster Fall führt sie in ein schäbiges Appartement, in dem eine junge Frau brutal ermordet wurde. Das Opfer weist dabei mehrere Prellungen und Quetschwunden auf. Hauptverdächtiger ist George Marlow, der von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen und verhört wird. Kurz nachdem Marlow aus Mangel an Beweisen freigelassen wird, findet die Polizei eine zweite Leiche die exakt dieselben Merkmale wie das erste Opfer aufweist. Mehrfach Emmy und Golden Globe prämierte britische Kult-Serie, die als Mutter aller Crime-Serien mit einer weiblichen Protagonistin gilt. In die Rolle der resoluten Polizeibeamtin Jane Tennison schlüpfte die spätere Oscar Preisträgerin Helen Mirren (Die Queen), die damit den Grundstein ihrer internationalen Karriere legte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Mirren (Hauptkommissar Jane Tennison) Tom Bell (DS Bill Otley) John Benfield (DCS Michael Kernan) John Bowe (George Marlow) Tom Wilkinson (Peter Rawlins) Zoë Wanamaker (Moyra Henson) Craig Fairbrass (Inspektor Frank Burkin) Originaltitel: Prime Suspect Regie: Christopher Menaul Drehbuch: Lynda La Plante Kamera: Ken Morgan Altersempfehlung: ab 16