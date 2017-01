ProSieben 20:15 bis 22:35 SciFi-Film Prometheus - Dunkle Zeichen USA, GB 2012 2017-01-15 22:35 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Am Ende des 21. Jahrhunderts trifft das Expeditionsraumschiff "Prometheus" auf dem 40 Lichtjahre von der Erde entfernten Mond LV-223 ein. Vor Jahren hatte die Expeditionsleiterin Elizabeth Shaw auf einer steinzeitlichen Höhlenmalerei eine Sternenkarte entdeckt, die sich in gleicher Form überall auf der Erde in uralten Relikten wiederfand. Shaw hält die überlieferte Sternenkonstellation für eine Einladung von riesenhaften, humanoiden Aliens, die sie für die Erschaffer der Menschheit hält. An Bord der "Prometheus" befinden sich neben der Crew mit der knallharten Managerin Meredith Vickers die Erbin des kürzlich verstorbenen Sponsors der Expedition und der Android David. Doch auf LV-223 warten grauenvolle Erkenntnisse auf die Forscher ... Science-Fiction-Horror der Extraklasse: Ridley Scott erzählt die packende Vorgeschichte zu seinem Klassiker "Alien" (1979). Noomi Rapace als Archäologin Dr. Elizabeth Shaw, Charlize Theron als Expeditionsleiterin Meredith Vickers und Michael Fassbender als Androide David sind Mitglieder eines Teams, das im Auftrag der Wissenschaft in ein entferntes Sonnensystem reist. Dort wollen sie die Schöpfer der Menschheit finden! Doch die Mission gerät außer Kontrolle ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Noomi Rapace (Elizabeth Shaw) Michael Fassbender (David) Charlize Theron (Vickers) Idris Elba (Janek) Guy Pearce (Stannison) Logan Marshall-Green (Holloway) Sean Harris (Fifield) Originaltitel: Prometheus Regie: Ridley Scott Drehbuch: Damon Lindelof, Jon Spaihts Kamera: Dariusz Wolski Musik: Marc Streitenfeld Altersempfehlung: ab 16