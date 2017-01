ProSieben 06:10 bis 06:35 Comedyserie Mike & Molly Mikes Wohnung USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mike lädt Molly zu sich nach Hause ein, damit sie endlich einmal ungestört sind. Carl und Samuel geben Mike Ratschläge, wie er seine Wohnung herrichten soll, damit sich eine Frau bei ihm wohl fühlt. Auch Molly wird mit Tipps von ihrer Mutter und ihrer Schwester überschüttet und so ist es kein Wunder, dass beide sehr nervös sind, als Molly endlich mit Mike auf seiner Couch sitzt. Als sich die beiden endlich entspannen, funkt jedoch jemand ganz anderes zwischen das junge Glück ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Rondi Reed (Peggy) Originaltitel: Mike & Molly Regie: James Burrows Drehbuch: Julie Bean Kamera: Gary H. Baum Musik: Keb' Mo', Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6

