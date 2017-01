RTL 20:15 bis 21:15 Show Wer wird Millionär? D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Wer durch diese Quizshow reich werden will, der muss schwitzen. Günther Jauch stellt 15 Fragen auf dem Weg zur Million - die Palette reicht vom Trivialen und Offensichtlichen bis hin zu entlegensten Wissensgebieten, in die sich sonst nur Spezialisten "verirren". Und um auch die letzte entscheidende Frage richtig zu beantworten, braucht es neben einem guten Allgemeinwissen auch jede Menge Glück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Günther Jauch Originaltitel: Wer wird Millionär?