Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Rückschlag USA 2008 2017-01-14 Eine junge Einbrecherin wird beim Duschen in einem fremden Badezimmer überrascht. Auf der Flucht lässt sie Kleider und Brieftasche zurück. Zur Überraschung der Beamten gehört die Brieftasche einer Kathleen Stabler, die auf der Party ihres Kommilitonen im Nachbargarten Crack geraucht hat. Detective Stabler versucht, den Fall als Studenten-Streich herunterzuspielen, doch dann erfährt er, dass seine Tochter schon länger ein Suchtproblem hat, das offenbar in der Familie liegt. Außerdem hat sie eine chronische manisch-depressive Störung. Zugleich erstatten die Hausbesitzer Strafanzeige, weil ein wertvoller Brillantanhänger gestohlen wurde. Stabler will Kathleen durch eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik die Verhaftung ersparen. Aber da sie sich weigert, ihre Krankheit einzugestehen, muss sie das Wochenende im Zentralgefängnis verbringen. Jetzt bleibt nur noch die Möglichkeit, eine familiäre Prädisposition nachzuweisen. So kommt es nach längerer Zeit wieder zu einer Begegnung zwischen Mutter und Sohn Stabler und zur Erinnerung an eine schmerzliche Vergangenheit. Aber auch Mutter Bernadette weigert sich, vor Gericht die Verrückte zu spielen und Stabler glaubt, zur Radikal-Lösung greifen zu müssen: Er liefert den Eigentümern den Beweis für Kathleens Diebstahl, um zu erreichen, dass sie wenigstens im Gefängnis zwangsweise therapiert wird. Die Anklageerhebung wird zum Fiasko und nur Olivia Benson gelingt es schließlich, allen Parteien zu einer salomonischen Lösung zu verhelfen... Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) B. D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Amanda Green Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12