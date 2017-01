TLC 22:05 bis 23:00 Dokumentation Haunted - Seelen ohne Frieden D 2016 Merken Im Brieselanger Forst werden immer wieder merkwürdige Lichter gesehen, die in die Bäume aufsteigen. Auch Doris Wulkow wird bei einem Waldspaziergang mit ihrer Tochter von den Lichtern überrascht und flüchtet, als sie bedrohlich auf sie zufliegen. Buchautor Günter Janßen will dem Phänomen auf den Grund gehen, findet aber keine wissenschaftliche Erklärung. Ist es der Geist von Elisabeth Wieja? Das zwölfjährige Mädchen wurde 1945 im selben Wald von russischen Soldaten vergewaltigt und ermordet. Außerdem in dieser Episode von "Haunted": Der Geist von Reichsgraf Georg Reinhard treibt auf der Ortenburg sein Unwesen, weil sein Bruder ihn im Jahr 1666 nicht beerdigen wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Haunted - Seelen ohne Frieden